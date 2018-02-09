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Социум

Назарбаев возмутился медлительностью Нацбанка в работе с проблемными банками

На расширенном заседании Правительства председатель Нацбанка выступил с докладом о ситуации в банковском секторе Казахстана, сообщает informburo.kz. Фото с сайта www.akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил председателю Национального банка Данияру Акишеву ускорить разработку законопроекта по внесению поправок в работу регулятора. Это должно помочь Нацбанку лучше контролировать ситуацию в банковском секторе страны. На расширенном заседании Правительства председатель финрегулятора выступил с докладом, в котором рассказал о ситуации в проблемных банках. - 60% обязательств этого
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Назарбаев возмутился медлительностью Нацбанка в работе с проблемными банками
На расширенном заседании Правительства председатель Нацбанка выступил с докладом о ситуации в банковском секторе Казахстана, сообщает informburo.kz.
Фото с сайта www.akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил председателю Национального банка Данияру Акишеву ускорить разработку законопроекта по внесению поправок в работу регулятора. Это должно помочь Нацбанку лучше контролировать ситуацию в банковском секторе страны. На расширенном заседании Правительства председатель финрегулятора выступил с докладом, в котором рассказал о ситуации в проблемных банках. - 60% обязательств этого банка (речь идёт о DeltaBank. – Авт.) составляли счета квазигосударственного сектора. В банке RBK 90% кредитов были выданы четырём заёмщикам, являвшимся либо акционерами банка, либо связанными с ними лицами, – зачитал Акишев. Глава государства прервал докладчика вопросом. - Когда мы с этим делом закончим? У всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа БТА Банком во главе с Аблязовым. По всему миру мы раскрыли и доказали, что это было явное воровство денег государства. А что сейчас? Создали банк, и туда пошли люди и национальные компании. И теперь эти акционеры вытаскивают оттуда деньги, и Национальный банк сидит и наблюдает за этим. Ну как это так? – спросил Назарбаев. Акишев начал отвечать: "Нурсултан Абишевич, совершенно верно, как правило…" – но его вновь прервал Президент. - Ну что "совершенно верно"? А для чего надзорный орган нужен нам? И вот так по другим всем банкам. Меня это возмущает просто. Мы говорим: "Это будет плохо, нельзя подвергать банкротству". Надо подвергать банкротству. Или пусть вставляют деньги. Эти акционеры никуда же не делись, они здесь. Создали банк, чтобы накопить деньги и потом вытащить оттуда. Среди белого дня воровство, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. В свою очередь, Акишев рассказал, как в проблемных банках появились токсичные кредиты. - При выдаче таких кредитов банками полностью игнорируется процедура оценки заёмщиков, используется льготная ставка, не требуются твёрдые залоги и другое. В результате большинство таких кредитов являются невозвратными, – отметил председатель Нацбанка. После этого Нурсултан Назарбаев обратился к присутствовавшему на заседании кабмина председателю Мажилиса Парламента Нурлану Нигматулину. - Я ему поручил, Нурлан Зайруллаевич, внести соответствующий проект закона, чтобы дать право Нацбанку априори смотреть состояние банков и все движения денег, которые там происходят, на корню чтобы пресекать. Я прошу ускорить его рассмотрение, – сказал Президент РК. - Спасибо большое, Нурсултан Абишевич, – сказал Акишев. - Что спасибо? Ты давно должен был это сделать – привести предложение, – заметил Назарбаев. После этого докладчик продолжил выступление. - Очевидно, что в этих условиях произошла опасная концентрация проблем в банковском секторе. Она усилилась после значительного изменения курса национальной валюты в 2015 году. Поэтому без реального оздоровления сектора невозможно было решить поставленную Вами задачу по возобновлению фондирования реального сектора экономики. В связи с этим в 2017 году была реализована программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора, – сообщил Акишев. По его словам, Нацбанк одобрил участие в ней пяти банков, которые составляют 28% активов всей банковской системы. В них размещено 2 трлн тенге депозитов населения и 2,2 трлн депозитов и счетов квазигосударственных компаний. В итоге государственная поддержка в программе составила 653 млрд тенге. - Акционеры этих банков приняли на себя обязательства по докапитализации на 421 млрд тенге и снижению плохих кредитов на своём балансе до 1,2 трлн тенге. Сейчас уже списано 665 млрд тенге. Выдано кредитов после оздоровления на 780 млрд тенге, – добавил председатель Нацбанка. В свою очередь Президент страны Нурсултан Назарбаев напомнил, что эта господдержка – возвратная. - Первая задача – чтобы акционеры вложили свои деньги. Им государство помогает кредитами, чтобы они начали кредитовать экономику. Кредитование экономики требовало оказания поддержки, эта поддержка системообразующим банкам оказана, надо следить за этим. (...) Во-первых, состоятельные люди хотят иметь банк – создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются, и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал – отвечает пусть до конца. Но общая экономика, кредитование экономики требовали оказание поддержки. Эту поддержку самым крупным системообразующим банкам Нацбанк оказал. Теперь дальше надо следить, чтобы не повторялось это каждый раз. (…) Когда были тяжёлые времена, переходили вручную, в мировой финансовый кризис мы допустили слабину. Теперь с этим надо заканчивать, – подытожил Назарбаев.

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