Назарбаев возмутился медлительностью Нацбанка в работе с проблемными банками

На расширенном заседании Правительства председатель Нацбанка выступил с докладом о ситуации в банковском секторе Казахстана, сообщает informburo.kz. Фото с сайта www.akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил председателю Национального банка Данияру Акишеву ускорить разработку законопроекта по внесению поправок в работу регулятора. Это должно помочь Нацбанку лучше контролировать ситуацию в банковском секторе страны. На расширенном заседании Правительства председатель финрегулятора выступил с докладом, в котором рассказал о ситуации в проблемных банках. - 60% обязательств этого