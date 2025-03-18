Назначен главный судья ЗКО

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Нурсерик Шарипов представил судейскому корпусу ЗКО нового председателя областного суда. Им стал 47-летний Азат Избасаров. До назначения он занимал должность председателя судебной коллегии по уголовным делам.
Отметим, что ранее пост председателя областного суда занимал Рустам Мырзакарим. С июля 2024 года он работает судьей в Алматинском городском суде.
В торжественном мероприятии приняли участие аким области Нариман Турегалиев, первые руководители правоохранительных, государственных органов области, судьи областного и районных судов.
Избасаров Азат Омирбекович родился 1978 году в городе Текели, Алматинской области. В 1999 году окончил Казахский государственный юридический университет. Общий трудовой стаж составляет 25 лет.
- 1999 - 2004 годах – следователь в органах внутренних дел г. Талдыкорган.
- 2004 - 2007 годах – следователь в органах внутренних г. Алматы.
- 2007 - 2008 годах – следователь, заместитель отдела в органах внутренних дел г. Алматы.
- 2008 - 2009 годах – начальник следственного отдела в органах внутренних дел г. Алматы.
- 2009 - 2014 годах – судья Карасайского районного суда г. Каскелен.
- 2014 - 2018 годах – председатель СМУС Мангистауской области .
- 2018 - 2021 годах – судья Мангистауского областного суда
- С 2021 года по настоящее время занимал должность председателя судебной коллегии по уголовным делам Западно - Казахстанской области.