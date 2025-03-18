Назначен главный судья ЗКО

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Нурсерик Шарипов представил судейскому корпусу ЗКО нового председателя областного суда. Им стал 47-летний Азат Избасаров. До назначения он занимал должность председателя судебной коллегии по уголовным делам.

Отметим, что ранее пост председателя областного суда занимал Рустам Мырзакарим. С июля 2024 года он работает судьей в Алматинском городском суде.

В торжественном мероприятии приняли участие аким области Нариман Турегалиев, первые руководители правоохранительных, государственных органов области, судьи областного и районных судов.

Избасаров Азат Омирбекович родился 1978 году в городе Текели, Алматинской области. В 1999 году окончил Казахский государственный юридический университет. Общий трудовой стаж составляет 25 лет.