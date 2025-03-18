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Социум

Назначен главный судья ЗКО

В области назначили нового председателя областного суда.
Арайлым Усербаева
Назначен главный судья ЗКО

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Нурсерик Шарипов представил судейскому корпусу ЗКО нового председателя областного суда. Им стал 47-летний Азат Избасаров. До назначения он занимал должность председателя судебной коллегии по уголовным делам. 

Отметим, что ранее пост председателя областного суда занимал Рустам Мырзакарим. С июля 2024 года он работает судьей в Алматинском городском суде. 

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В торжественном мероприятии приняли участие аким области Нариман Турегалиев, первые руководители правоохранительных, государственных органов области, судьи областного и районных судов.

Избасаров Азат Омирбекович родился 1978 году в городе Текели, Алматинской области. В 1999 году окончил Казахский государственный юридический университет. Общий трудовой стаж  составляет 25 лет. 

  • 1999 - 2004  годах   – следователь в органах внутренних дел г. Талдыкорган.
  • 2004 -  2007 годах –  следователь  в органах внутренних г. Алматы.
  • 2007 - 2008 годах – следователь, заместитель отдела в органах внутренних дел г. Алматы.
  • 2008 - 2009 годах – начальник следственного отдела  в органах внутренних дел г. Алматы.
  • 2009 - 2014 годах – судья Карасайского  районного суда г. Каскелен.
  • 2014 - 2018 годах –  председатель СМУС Мангистауской области .
  • 2018 - 2021 годах –  судья Мангистауского областного суда
  • С 2021 года по настоящее время занимал должность  председателя судебной коллегии по уголовным делам Западно - Казахстанской области.

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