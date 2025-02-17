Назначен советник-пресс-секретарь президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаева назначил советника президента – пресс-секретаря президента Казахстана. Им стал Руслан Желдибай, сообщает Акорда. Ранее 36-летний занимал должность помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
Напомним, прежний советник главы государства Берик Уали стал акимом области Абай, сменив на этом посту Нурлана Уранхаева.
Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и университет Уорик (Великобритания).
Трудовой стаж:
- Редактор на телеканале «Казахстан» (2012);
- Руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы» (2012-2018);
- И.о. руководителя, руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК (2018-2019);
- Заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК (2019-2020);
- Заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК (05.2020-02.2022);
- Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (02.2022-14.04.2022);
- Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (14.04.2022-05.01.2023);
- Заместитель Руководителя Администрации Президента - Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (05.01.2023-01.09.2023);
- Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям (с 01.09.2023)