Назначен советник-пресс-секретарь президента Казахстана

Им стал 36-летний Руслан Желдибай.

Касым-Жомарт Токаева назначил советника президента – пресс-секретаря президента Казахстана. Им стал Руслан Желдибай, сообщает Акорда. Ранее 36-летний занимал должность помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

Напомним, прежний советник главы государства Берик Уали стал акимом области Абай, сменив на этом посту Нурлана Уранхаева.

Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и университет Уорик (Великобритания).

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