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Социум

Назначен советник-пресс-секретарь президента Казахстана

Им стал 36-летний Руслан Желдибай.
Дана Рахметова
Назначен советник-пресс-секретарь президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаева назначил советника президента – пресс-секретаря президента Казахстана. Им стал Руслан Желдибай, сообщает Акорда. Ранее 36-летний занимал должность помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям. 

Напомним, прежний советник главы государства Берик Уали стал акимом области Абай, сменив на этом посту Нурлана Уранхаева. 

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Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и университет Уорик (Великобритания). 

Трудовой стаж:

  • Редактор на телеканале «Казахстан» (2012);
  • Руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы» (2012-2018); 
  • И.о. руководителя, руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК (2018-2019); 
  • Заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК (2019-2020); 
  • Заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК (05.2020-02.2022); 
  • Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (02.2022-14.04.2022);
  • Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (14.04.2022-05.01.2023); 
  • Заместитель Руководителя Администрации Президента - Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (05.01.2023-01.09.2023); 
  • Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям (с 01.09.2023)

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