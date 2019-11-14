Назначен заместитель акима Актюбинской области

Им стал 39-летний Руслан Мамунов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 14 ноября аким Актюбинской области Ондасын Уразалин представил своего нового заместителя по экономическим вопросам. По согласованию с администрацией президента РК на эту должность назначен Руслан Мамунов. Он окончил экономический университет Казпотребсоюза, Казахский гуманитарно-юридический университет, школу менеджмента и маркетинга Шотландии в Эдинбурге по специальностям «экономика», «юриспруденция», корпоративное управление МВА. Трудовую деятельность начал специалистом налогового комитета Аккольского района Акмоли