Назначен заместитель акима ЗКО

Тимуржан Шакимов ранее уже занимал должность заместителя акима ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По согласованию с Администрацией президента РК заместителем акима области назначен Тимуржан Шакимов. Он будет курировать вопросы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, архитектурно-строительного контроля, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Тимуржан Шакимов был назначен вместо Багдата Азбаева, который по собственному желанию перешел на должность руководителя крупной столичной компании ТОО «Астана Тазалык». Шакимов Тимуржан Адиетович – 1962 года рождения. Образовани