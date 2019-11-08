Шакимов Тимуржан Адиетович – 1962 года рождения. Образование – высшее. Окончил Куйбышевский инженерно – строительный институт имени А.И.Микояна по специальности «инженер-строитель». Свою трудовую деятельность начал мастером, прорабом строительного участка совхоза имени Ленина Каменского района ЗКО. В разные годы работал: - главным инженером Уральского строительного участка треста «Казторгстрой»; - начальником областного управления архитектуры и строительства – главный архитектор Западно-Казахстанской области; - начальником управления Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК; - заместителем акима Западно-Казахстанской области; - заместителем акима Атырауской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Назначен заместитель акима ЗКО
Тимуржан Шакимов ранее уже занимал должность заместителя акима ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По согласованию с Администрацией президента РК заместителем акима области назначен Тимуржан Шакимов. Он будет курировать вопросы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, архитектурно-строительного контроля, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Тимуржан Шакимов был назначен вместо Багдата Азбаева, который по собственному желанию перешел на должность руководителя крупной столичной компании ТОО «Астана Тазалык». Шакимов Тимуржан Адиетович – 1962 года рождения. Образовани