Названы лучшие дни для смены прически в конце марта

растущая Луна - 1-12, 28-30 апреля;

- 1-12, 28-30 апреля; полнолуние - 13 апреля;

- 13 апреля; убывающая Луна - 14-26 апреля;

- 14-26 апреля; новолуние - 27 апреля.

Фаза Луны влияет на послушность и скорость роста волос. К примеру, в убывающую Луну шевелюра становится стабильной. Этот период подходит для долгосрочных процедур вроде химической завивки, окрашивания, плетения дредов. Если подстричь волосы, то они будут долго отрастать.

Растущая луна - это лучший период, когда стричь волосы для ускорения роста. В эти недели прическа становится переменчивой. Завивки, укладки, новый цвет долго не продержатся. Это хорошее время для экспериментов - даже если что-то пойдет не так, волосы быстро отрастут.

Лучшие дни для стрижки в марте это 1-3, 7-10, 12, 19, 27-29 число. Первая половина месяца - лучший период, когда можно стричь волосы для ускорения роста. После 14 числа стрижка будет долговечной. В любой из перечисленных дней шевелюра после укорачивания оздоровится.

Неудачные дни для стрижки - 4-6, 15, 16-18, 23-26 число. Если подстричь волосы в эти дни, то они станут слабыми и тонкими, а кончики - раздвоенными. Прическа вас разочарует и результат захочется переделать.

Лучшие дни для окрашивания - 2, 6-9, 11-12, 19-20, 22, 25 число. Новый оттенок будет сочным и долговечным. А непростые процедуры вроде обесцвечивания, тонирования, закрашивания седины пройдут удачно с первого раза.

Неудачные даты для окрашивания - 4-5, 13-18, 24 число. Календарь стрижек не рекомендует красить волосы в эти дни за исключением подкрашивания кончиков. Результат окажется совсем не таким, как вы ожидали. После процедуры на шевелюре могут появиться нежелательные пятна.

Хорошие дни для завивки и укладки - 1-2, 6-12, 18-21, 28-30 число. В эти дни волосы будут удивительно послушными и мягкими, поэтому надолго сохранят желаемую форму. А химические завивка навредят меньше, чем обычно.

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