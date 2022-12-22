Названы самые распространённые в Казахстане фамилии

Топ-5 распространённых фамилий назвали в Бюро национальной статистики В Казахстане самой распространенной является фамилия Ахметов(а). Её носят 66 091 человек. Вторую строчку в рейтинге занимает фамилия Серик — 45 193. На третьей позиции — фамилия Омаров(а) - 40 322 человек. Четвёртой по популярности стала фамилия Оспанов(а) – 36 142 человек её носят. Замыкают топ-пять 35 387 казахстанцев с фамилией Алиев(а). Далее по распространённости следуют фамилии Ким – 34 811, Сулейменов(а) – 29 988, Марат – 28 008, Амангелді – 27 297, Болат – 24 542. Арабские имена для новорождённых пользуются популярно