Названы страны, в которых резко возросло число половых инфекций

Это говорит о том, что молодые люди реже стали пользоваться барьерными контрацептивами.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний призывает принять срочные меры по борьбе с распространением инфекций, передающихся половым путем. Об этом говорится в последнем ежегодном отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

В 2023 году в странах Европейского союза, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии зарегистрировано около 100 тысяч случаев гонореи. Это на 31% больше, чем годом ранее, и более чем на 300% больше, чем в 2014 году, говорится в докладе.

Увеличилось и количество случаев сифилиса. В 2023 году зарегистрировано более 40 000 случаев этого заболевания, что на 13% больше, чем в 2022 году, и в два раза больше, чем в 2014 году.

В долгосрочной перспективе гонорея может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая бесплодие и воспалительные заболевания органов малого таза. Сифилис может привести к долгосрочным осложнениям со стороны сердца и нервной системы. При этом заболевание может передаваться от беременной женщины ребенку.

Хотя рост числа случаев хламидиоза равномерен, он остается самым распространенным бактериальным ИППП в Европе: в 2023 году зарегистрировано более 230 000 случаев, что на 13% больше, чем в 2014 году.

Это говорит о том, что молодые люди реже стали пользоваться барьерными контрацептивами.

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