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Здоровье

Врачи выяснили, кто рискует умереть во время интима

Люди до 50 лет должны проконсультироваться со своим кардиологом о риске, связанном с сексуальной активностью.
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Врачи выяснили, кто рискует умереть во время интима

Медики выяснили, что смерть от секса случается из-за физического перенапряжения, побочного действия лекарственных препаратов или употребления запрещенных веществ.

Для того, чтобы подтвердить это врачи изучили кейсы 7 тысяч человек, умерших с января 1994 года по август 2020 года. 17 из смертей (0,2%) произошли либо во время сексуальной активности, либо в течение одного часа после оргазма. Средний возраст пациентов составил 38 лет, а 35% описанных случаев приходится на женщин.

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При этом смерти не вызваны сердечными приступами, сердце в 53% случаев было структурно нормальным. Причиной являлось внезапное нарушение сердечного ритма, называемое синдромом внезапной аритмической смерти. Расслоение аорты было второй по популярности причиной (12%) — при этом состоянии в стенке большой артерии разрываются слои и кровь остается между ними, вызывая вздутие и разрыв.

Люди до 50 лет, у которых отмечается синдром внезапной аритмии, должны проконсультироваться со своим кардиологом о риске, связанном с сексуальной активностью.

Ранее ученые выяснили, почему мужчины хуже переносят инфаркт.

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