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Культура

Названы знаки зодиака, которым больше всех везет в любви

Мужчины этого знака зодиака обычно не слишком уверены в себе, долго сомневаются в своих решениях и часто идут на попятную.
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Названы знаки зодиака, которым больше всех везет в любви

Стрелец

В их характере присутствуют добродушие, умение прощать, чувство юмора, а также заинтересованность. Это делает Стрельцов желанными партнерами для многих.

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Весы

В отношениях женщины-Весы не любят скандалить и провоцировать ссоры. Но вот мужчины этого знака зодиака обычно не слишком уверены в себе, долго сомневаются в своих решениях и часто идут на попятную.

Козерог

Козероги-мужчины очень серьезные и практичные люди. Они умеют работать и зарабатывать и по большей части стремятся к серьезным отношениям. А вот женщины-Козероги обычно не очень легки в общении, слишком серьезны и сразу говорят о своих далеко идущих планах по поводу того или иного молодого человека.

Ранее выяснилось, что ждать всем знакам зодиака от мартовского лунного затмения.


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