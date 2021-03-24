Не едем, а плывем: жители ЗКО делятся фото и видео с подтопленных участков дорог

С проблемой бездорожья ежегодно сталкиваются жители Жанибекского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С наступлением весны поездка в город для жителей Жанибекского района становится проблематичной. Машины буквально тонут в грязи и нередко застревают. Жительница района Асылай говорит, что часто вынуждена ездить в город по рабочим делам. – Раз в неделю я выезжаю в Уральск, поездка становится проблемой. Состояние дорог просто отвратительное, из-за грязи машину местами даже заносит. Обычные легковые авто и вовсе не могут проехать. Каждый год такая проблема. От Казталовского района д