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Социум

Не едем, а плывем: жители ЗКО делятся фото и видео с подтопленных участков дорог

С проблемой бездорожья ежегодно сталкиваются жители Жанибекского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С наступлением весны поездка в город для жителей Жанибекского района становится проблематичной. Машины буквально тонут в грязи и нередко застревают. Жительница района Асылай говорит, что часто вынуждена ездить в город по рабочим делам. – Раз в неделю я выезжаю в Уральск, поездка становится проблемой. Состояние дорог просто отвратительное, из-за грязи машину местами даже заносит. Обычные легковые авто и вовсе не могут проехать. Каждый год такая проблема. От Казталовского района д
Арайлым Усербаева
Не едем, а плывем: жители ЗКО делятся фото и видео с подтопленных участков дорог
С проблемой бездорожья ежегодно сталкиваются жители Жанибекского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
250 километров по ямам и ухабам: жители района ЗКО вынуждены сутки проводить в пути, чтобы доехать домой
250 километров по ямам и ухабам: жители района ЗКО вынуждены сутки проводить в пути, чтобы доехать домой
С наступлением весны поездка в город для жителей Жанибекского района становится проблематичной. Машины буквально тонут в грязи и нередко застревают. Жительница района Асылай говорит, что часто вынуждена ездить в город по рабочим делам. – Раз в неделю я выезжаю в Уральск, поездка становится проблемой. Состояние дорог просто отвратительное, из-за грязи машину местами даже заносит. Обычные легковые авто и вовсе не могут проехать. Каждый год такая проблема. От Казталовского района до Жанибекского протяженность дороги около 250 километров, мы тратим на этот отрезок пути более 12 часов, - возмущается женщина. – Вода местами доходит до капота, не едем, а плывем! Когда-нибудь будут у нас нормальные дороги? - говорит житель района Манас. Корреспонденты "МГ" обратились за комментарием к акиму Жанибекского района Азамату Сафималиеву, который сообщил, что содержанием трассы занимается АО "Казавтожол". В ЗКОФ АО "Казавтожол" отметили, что участок трассы находится на содержании подрядной организации ТОО «Теміржол Жөндеу», выполняющей капитальный ремонт автодороги Казталовка-Жанибек-гр.РФ. – В связи с неблагоприятными погодными условиями (дожди) на отдельных участках трассы произошло скопление воды. В данный момент на местах ведется работа по спуску воды специальной техникой, работу на местах координирует служба технического надзора. После отвода воды с проезжей части в срочном порядке будет произведена профилировка, планировка проезжей части и обочин. При возникновении внештатной ситуации вы всегда можете обратиться по короткому номеру АО «НК «КазАвтоЖол» 1403, - сообщили в ведомстве.
Не едем, а плывем: жители ЗКО делятся фото и видео с подтопленных участков дорог
Не едем, а плывем: жители ЗКО делятся фото и видео с подтопленных участков дорог
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трасса грязь

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