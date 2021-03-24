Жительница Атырау представлялась сотрудником полиции ЗКО и обещала помощь в трудоустройстве

Таким образом женщине удалось обмануть более десятка жителей ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 27-летняя жительница Атырау была задержана по подозрению в мошенничестве. - Она обещала трудоустроить более десятка жителей ЗКО на хорошую работу, за это она брала по 50 тысяч тенге с каждого. Женщина говорила, что работает в департаменте полиции ЗКО. В отношении нее уже поступило в ведомство 14 заявлений, - пояснили в пресс-службе ведомства. К слову, по данному факту возбуждено уголовное дело по с