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Происшествия Социум

Жительница Атырау представлялась сотрудником полиции ЗКО и обещала помощь в трудоустройстве

Таким образом женщине удалось обмануть более десятка жителей ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 27-летняя жительница Атырау была задержана по подозрению в мошенничестве. - Она обещала трудоустроить более десятка жителей ЗКО на хорошую работу, за это она брала по 50 тысяч тенге с каждого. Женщина говорила, что работает в департаменте полиции ЗКО. В отношении нее уже поступило в ведомство 14 заявлений, - пояснили в пресс-службе ведомства. К слову, по данному факту возбуждено уголовное дело по с
Кристина Кобина
Жительница Атырау представлялась сотрудником полиции ЗКО и обещала помощь в трудоустройстве
Таким образом женщине удалось обмануть более десятка жителей ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жительница Атырау представлялась сотрудником полиции ЗКО и обещала помощь в трудоустройстве
Жительница Атырау представлялась сотрудником полиции ЗКО и обещала помощь в трудоустройстве
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 27-летняя жительница Атырау была задержана по подозрению в мошенничестве. - Она обещала трудоустроить более десятка жителей ЗКО на хорошую работу, за это она брала по 50 тысяч тенге с каждого. Женщина говорила, что работает в департаменте полиции ЗКО. В отношении нее уже поступило в ведомство 14 заявлений, - пояснили в пресс-службе ведомства. К слову, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". - Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, - дополнили в ДП ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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