Острый или хронический - Для того, чтобы понять, что же может спровоцировать «лающий» кашель, нужно знать, что по течению заболевания различают острый и хронический ларингит, - объясняет Анаргуль УМАШЕВА. – Так, острый ларингит чаще всего возникает по причине сильного переохлаждения или напряжения голоса и развивается довольно быстро, длится не более 2 недель. Хронический ларингит - это уже следствие повторяющегося острого ларингита и длится уже более 2 недель. Аллергия, вирус, стресс Как пояснила врач, в большинстве случаев ларингит является следствием острой вирусной инфекции. - Причин для возникновения ларингита достаточно много. Это и аллергия на резкие запахи, например на лак или краску, возможна аллергическая реакция на шерсть животных, пыль, корм, особенно для рыб. «Лающий» кашель может возникнуть вследствие употребления некоторых лекарственных препаратов. Поэтому все спреи для носа и горла для детей до 3 лет рекомендуется применять очень осторожно. Также ларингит у детей может возникнуть вследствие сильного психического потрясения. И, конечно, главная причина заболевания это вирусы, так как инфекционные агенты поражают верхние дыхательные пути и накапливаются около голосовых связок. Что явилось причиной ларингита может выявить только врач, - говорит Анаргуль УМАШЕВА. Симптомы ларингита - Общими симптомами как острого, так и хронического ларингита является сухость и боль в горле, хриплость и сиплость голоса, головная боль, повышение температуры тела, - перечислила врач. - У больного затруднено дыхание, появляется «лающий» кашель. Лечение ларингита следует начинать с устранения первоисточника заболевания, повлекшего поражение гортани. При необходимости врач назначает антибиотики, полоскание полости рта и горла отваром трав или антибактериальными растворами. Рекомендуется обильное теплое питье, если нет повышенной температуры, можно проводить ингаляции, назначаются противокашлевые препараты. Болезнь крайне опасна, особенно для малышей. Не занимайтесь самолечением, вызывайте врача и будьте здоровы.