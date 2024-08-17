Ипотека является одним из самых актуальных вопросов в современном обществе. Ведь заработная плата большинства казахстанцев не позволяет приобрести жилье за наличные. Поэтому многие вынуждены воспользоваться ипотекой, чтобы обрести крышу над головой. Однако часто бывает так, что обстоятельства в жизни меняются и выполнить обязательства по ипотечному займу не получается.
Krisha.kz вместе с экспертами Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и медиапортала FinGramota составили инструкцию в виде вопросов-ответов.
Что делать, если я не могу платить ипотеку?
Если возникли финансовые трудности (сократился доход, уволился, требуется дорогостоящее лечение, родился ребёнок и т. д.), нужно сразу обратиться в банк, где оформляли ипотеку, чтобы выработать подходящую стратегию.
Можно ли рассчитывать на кредитные каникулы?
В казахстанском законодательстве нет такого понятия. Можно только договориться с банком об отсрочке платежей в рамках реструктуризации. Для некоторых категорий казахстанцев такая возможность установлена законодательно. Военнослужащие срочной службы могут получить отсрочку платежей по основному долгу и вознаграждению на период срока службы плюс 60 дней после его окончания.
Можно ли отказаться от ипотеки, продав квартиру самостоятельно?
Да, можно. Если просрочек нет, можно продать и погасить кредит досрочно, но для этого нужно получить разрешение банка. Если кредит уже на просрочке, заёмщику в обязательном порядке предоставляется право на самостоятельную реализацию залога в течение трёх месяцев.
Как можно облегчить выплату ипотеки или любого кредита
Это зависит от наличия или отсутствия просрочек. Если просрочки нет, то кредит можно рефинансировать, а если образовались долги, то нужно воспользоваться реструктуризацией займа.
Что такое рефинансирование
Это оформление нового кредита на более выгодных условиях в этом же или другом банке.
— Рефинансированием не только можно, но и нужно пользоваться всем заёмщикам, не только ипотечникам. В каждом банковском договоре указано, как часто это можно делать. Как правило, не чаще одного раза в полгода в других банках и одного раза в год внутри вашего. К примеру, вы взяли ипотеку, исправно платили несколько лет, а при снижении базовой ставки Нацбанка в настоящее время можете попробовать рефинансировать кредит на более выгодных условиях. Если банк-кредитор откажет, заёмщик вправе обратиться к его конкурентам. И когда другой банк выдаёт новый заём, предыдущий кредит закрывается на более выгодных условиях, — пояснил Krisha.kz представитель проекта «Финграмота» Дмитрий Акмаев.
Особенности рефинансирования:
- Можно уменьшить ежемесячные платежи и переплату.
- Можно объединить и погасить несколько действующих кредитов.
- Заёмщик может самостоятельно выбрать любой банк.
- Оформляют только тем заёмщикам, кто исправно платит ипотеку, не имеет просрочек.
Что такое реструктуризация?
Это изменение условий действующего кредита. Реструктуризация применяется при ухудшении финансового состояния или социального положения заёмщика и в других случаях, подтверждающих временные затруднения с погашением займа.
Особенности реструктуризации:
- Обращаться нужно только в тот банк, который выдал кредит.
- Банк предлагает каждому заёмщику индивидуальное решение.
Как проходит реструктуризация
С октября 2021 года в РК действует единый и обязательный для всех кредитных организаций досудебный порядок урегулирования просроченной задолженности физлиц.
Реструктуризация состоит из следующих этапов:
- Банк обязан уведомить заёмщика о просрочке в течение 10 календарных дней с момента возникновения.
- Заёмщик в течение 30 календарных дней с даты просрочки обращается в банк с письменным заявлением для реструктуризации займа или иным способом, который прописан в кредитном договоре.
- В заявлении указывается причина просрочки и варианты возможной реструктуризации.
- Банк в течение 15 календарных дней должен предоставить ответ на заявление заёмщика.
- Если ответ положительный, то заёмщик и банк подписывают дополнительное соглашение.
Кто предлагает способ реструктуризации: заёмщик или банк
Вариант выбирает заёмщик. Банк после рассмотрения заявки вправе:
- согласиться с его решением;
- предложить свои варианты;
- мотивированно отказать в реструктуризации, особенно когда не видит доказательств ухудшения материального положения.
Какие доказательства ухудшения финположения подойдут
Это могут быть любые официальные документы:
- приказ об увольнении;
- заключение-выписка из медучреждения с диагнозом;
- выписка со счёта для ИП;
- подтверждение о беременности или рождении ребёнка и т. д.
Чем больше доказательств, тем лучше.
Что будет, если никак не решать проблему с просрочкой? Могут ли забрать квартиру?
Да, квартиру могут забрать, если не решать проблему.
Какие права есть у ипотечных должников
- Право самостоятельной продажи залога в 3-месячный срок как при внесудебной, так и судебной реализации.
- Сумма неисполненного обязательства повышена с 10 до 15 % — если человек выплатил за квартиру 85 % кредита, то банк не может забрать жильё, а должен предложить способ погашения.
- Период просрочки увеличен с трёх до шести месяцев — процедура взыскания начнётся только спустя полгода.
- В случае продажи залога на торгах нижний порог цены залога повышен с 50 до 75 % от первоначальной оценочной стоимости. Если квартиру выставили за 20 млн, то продажная цена не может быть меньше 15 млн, а раньше было 10 млн.
- В торгах не могут участвовать кредитор, его работники и аффилированные лица.
- Запрещено выселение в отопительный период из единственного жилья социально уязвимых слоёв населения, а также семей с несовершеннолетними детьми и лиц с инвалидностью I или II группы.
- Если банк забирает на свой баланс залог, то социально уязвимые должники могут арендовать его с возможностью дальнейшего выкупа.