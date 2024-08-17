Ипотека является одним из самых актуальных вопросов в современном обществе. Ведь заработная плата большинства казахстанцев не позволяет приобрести жилье за наличные. Поэтому многие вынуждены воспользоваться ипотекой, чтобы обрести крышу над головой. Однако часто бывает так, что обстоятельства в жизни меняются и выполнить обязательства по ипотечному займу не получается.

Krisha.kz вместе с экспертами Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и медиапортала FinGramota составили инструкцию в виде вопросов-ответов.

Что делать, если я не могу платить ипотеку?

Если возникли финансовые трудности (сократился доход, уволился, требуется дорогостоящее лечение, родился ребёнок и т. д.), нужно сразу обратиться в банк, где оформляли ипотеку, чтобы выработать подходящую стратегию.

Можно ли рассчитывать на кредитные каникулы?

В казахстанском законодательстве нет такого понятия. Можно только договориться с банком об отсрочке платежей в рамках реструктуризации. Для некоторых категорий казахстанцев такая возможность установлена законодательно. Военнослужащие срочной службы могут получить отсрочку платежей по основному долгу и вознаграждению на период срока службы плюс 60 дней после его окончания.

Можно ли отказаться от ипотеки, продав квартиру самостоятельно?

Да, можно. Если просрочек нет, можно продать и погасить кредит досрочно, но для этого нужно получить разрешение банка. Если кредит уже на просрочке, заёмщику в обязательном порядке предоставляется право на самостоятельную реализацию залога в течение трёх месяцев.

Как можно облегчить выплату ипотеки или любого кредита

Это зависит от наличия или отсутствия просрочек. Если просрочки нет, то кредит можно рефинансировать, а если образовались долги, то нужно воспользоваться реструктуризацией займа.

Что такое рефинансирование

Это оформление нового кредита на более выгодных условиях в этом же или другом банке.

— Рефинансированием не только можно, но и нужно пользоваться всем заёмщикам, не только ипотечникам. В каждом банковском договоре указано, как часто это можно делать. Как правило, не чаще одного раза в полгода в других банках и одного раза в год внутри вашего. К примеру, вы взяли ипотеку, исправно платили несколько лет, а при снижении базовой ставки Нацбанка в настоящее время можете попробовать рефинансировать кредит на более выгодных условиях. Если банк-кредитор откажет, заёмщик вправе обратиться к его конкурентам. И когда другой банк выдаёт новый заём, предыдущий кредит закрывается на более выгодных условиях, — пояснил Krisha.kz представитель проекта «Финграмота» Дмитрий Акмаев.

Особенности рефинансирования:

Можно уменьшить ежемесячные платежи и переплату.

Можно объединить и погасить несколько действующих кредитов.

Заёмщик может самостоятельно выбрать любой банк.

Оформляют только тем заёмщикам, кто исправно платит ипотеку, не имеет просрочек.

Что такое реструктуризация?

Это изменение условий действующего кредита. Реструктуризация применяется при ухудшении финансового состояния или социального положения заёмщика и в других случаях, подтверждающих временные затруднения с погашением займа.

Особенности реструктуризации:

Обращаться нужно только в тот банк, который выдал кредит.

Банк предлагает каждому заёмщику индивидуальное решение.

Как проходит реструктуризация

С октября 2021 года в РК действует единый и обязательный для всех кредитных организаций досудебный порядок урегулирования просроченной задолженности физлиц.

Реструктуризация состоит из следующих этапов:

Банк обязан уведомить заёмщика о просрочке в течение 10 календарных дней с момента возникновения.

Заёмщик в течение 30 календарных дней с даты просрочки обращается в банк с письменным заявлением для реструктуризации займа или иным способом, который прописан в кредитном договоре.

В заявлении указывается причина просрочки и варианты возможной реструктуризации.

Банк в течение 15 календарных дней должен предоставить ответ на заявление заёмщика.

Если ответ положительный, то заёмщик и банк подписывают дополнительное соглашение.

Кто предлагает способ реструктуризации: заёмщик или банк

Вариант выбирает заёмщик. Банк после рассмотрения заявки вправе:

согласиться с его решением;

предложить свои варианты;

мотивированно отказать в реструктуризации, особенно когда не видит доказательств ухудшения материального положения.

Какие доказательства ухудшения финположения подойдут

Это могут быть любые официальные документы:

приказ об увольнении;

заключение-выписка из медучреждения с диагнозом;

выписка со счёта для ИП;

подтверждение о беременности или рождении ребёнка и т. д.

Чем больше доказательств, тем лучше.

Что будет, если никак не решать проблему с просрочкой? Могут ли забрать квартиру?

Да, квартиру могут забрать, если не решать проблему.

Какие права есть у ипотечных должников