На брифинге в региональной службе коммуникаций выступил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алибек Муханбеталиев. Он рассказал, что до конца 2024 года в регионе сдадут в эксплуатацию 353,1 километра автодорог. В результате показатель хорошего и удовлетворительного состояния дорог областного и районного значения увеличится на 78%.

— В этом году завершат реконструкция оставшихся 6,5 километра участка 0-80 автомобильной дороги «Индер-Карабау-Миялы-Сагиз», её полностью сдадут в эксплуатацию. Также в этом году закончится капитальный ремонт 18 километров подъездной к селу Тайсойган дороги «Миялы-Ойыл» общей протяженностью 50 километров и средний ремонт подъездной дороги к поселку Индербор протяженностью 7 километров. Наряду с этим капитально отремонтируют участок 0-29 километров автодороги «Курмангазы-Приморье -Утеры-Котяевка» и проведут средний ремонт участка 117-164 километров автомобильной дороги областного значения «Атырау-Индер». Проложено 33,1 километра дорог в Махамбетском, 8,8 километра в Макатском, 26 километров в Курмангазинском, 5,4 километра в Исатайском, 7,3 километра в Индерском, 10,6 километра в Кызылкогинском, 51,5 километра в Жылыойском районах, а в городе Атырау - 52,9 километра, — сказал Муханбеталиев.

Для справки: общая протяженность автомобильных дорог на территории области — 6 533,6 километров. В том числе дорог республиканского значения — 1125,6 километров, областного – 838 километров. Городских дорог — 1 634,9 километров, районных — 1 089 километров, межрайонных — 1846,1 километров.



