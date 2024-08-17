Шесть человек, включая двух полицейских погибли в ДТП

Трагедия произошла 17 августа в 00:50 на 39 километре трассы «Мерке-Шу-Бурылбайтал», передает информационное агентство 100baksoff_original. Водитель автомобиля Toyota Alfard, следуя в сторону Шуского района, выехал на встречную полосу и столкнулся с патрульным автомобилем Skoda-Octavia.

В результате аварии произошло возгорание минивена. На месте погибли шесть человек: два сотрудника полиции, четыре пассажира Toyota Alfard. Еще четверо пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу Меркенского района.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. Сообщается, что у одного из полицейских осталось 11 детей.