Аким области совместно с руководителями ответственных органов проверил качество дорог в городе Атырау и провел совещание по этому вопросу. По словам заместителя акима города Атырау Серика Нысанбаева, в текущем году в городе будет реконструировано 22,1 км дорог. Это участки по улицам Кожакаева, Елорда, Кабдолова, между улицами Датова и Кабдолова, а также участок дороги Атырау-Астрахань внутри города.

- Кроме того, готовится проектно-сметная документация на проведение работ по среднему ремонту на дорогах общей протяженностью 8,1 километра по улицам Сатпаева, Азаттык, Махамбета и оставшемся участке улицы Молдагулова. В июне ПСД планируется отправить на ведомственную экспертизу и начать работы. Кроме того, в этом году планируется начать строительство дороги протяженностью 15,2 километра. Новая дорога будет проложена в микрорайонах Самал, Оркен, Береке, Атырау (10 км), между улицами Махамбета-Датова (2,4 км) и между проспектом Бейбарыса и трассой Атырау-Астрахань (2,8 км), - сообщил Серик Нысанбаев.

Глава региона отметил, что необходимо систематизировать работу по строительству и ремонту дорог. Кроме того, нужно составить чёткий план дорожно-ремонтных работ и широко информировать население о сроках их реализации и завершения. Он акцентировал внимание на том, что ответственные руководители должны взять данный вопрос на контроль.

- У нас есть совместный с городским акиматом план по строительству и ремонту дорог, согласно которому мы известили жителей, что сначала будут построены дороги в пригородных населенных пунктах, а затем начнётся ремонт на центральных улицах. На сегодняшний день состояние дорог на основных улицах оставляет желать лучшего. Начало работ есть, нет качественного завершения. Строительство и реконструкция дорог должны идти поэтапно. Но сейчас мы не можем правильно донести до населения эту информацию. Мы должны рассказать, какая дорога и когда будет построена, когда будет отремонтирован тот или иной участок, необходимо усилить разъяснительную работу, - сказал Серик Шапкенов.

В завершение заседания глава региона, напомнив, что у каждой дороги есть свой срок эксплуатации, поручил разрывать контракты с подрядчиками, некачественно выполнившими строительные работы, а руководителям ответственных органов - взять на строгий контроль проводимые работы.