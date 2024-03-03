В управлении миграционной службы ДП ЗКО сообщили, они разыскали должника, находящегося в межгосударственном розыске.
— Он не исполнил решение специализированного межрайонного экономического суда ЗКО. Уклонялся от уплаты налогов в размере более 29 миллионов тенге, — пояснили в управлении.
Задержанного направили к частному судебному исполнителю для исполнения решения суда.