По словам руководителя управления культуры, архивов и документации Алтынай Юнисовой, в рамках встречи Великого Дня Улуса будет организовано 970 мероприятий, в них примут участие около 500 тысяч человек.

- Концепция Наурыз мейрамы в нашем регионе основана на духовных ценностях, направлена на раскрытие национальной идентичности, казахских традиций. Мероприятия пройдут 1, 8, 14-22 марта, - отметила руководитель управления.

Так, 1 марта в области прошли различные благотворительные акции и челленджи. 8 марта женщин поздравят с праздником, пройдут тематические концерты.

14 марта будет организован «Көрісу керуені», на открытых площадках будут установлены юрты, выставлены на продажу горячие баурсаки, айран, кумыс, шубат.

Спикер продолжила, что с 14 по 22 марта каждый день получит свое название: «Шаңырақ күні», «Шежіре күні», «Ұлттық спорт күні», «Бұлақтың көзін ашу», «Шаттық күні», «Ынтымақ күні», «Тарту күні».

- 22 марта пройдет торжество у стелы «Қазақ халқына мың алғыс». Театрализованная концертная программа, ярмарка мастеров и ремесленников, соревнования по национальным видам спорта, продажа сельхозпродукции в рамках «Ауыл аманаты» - все будет посвящено Наурыз мейрамы, - отметила Юнусова.

В Центральном парке поставят пять юрт. На 21 площади города также будут установлены юрты, организованы концерты.