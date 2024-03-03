Фитолабораторию по выращиванию конопли оборудовал в доме житель Атырау

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области совместно с кинологами задержан 51-летний житель города, который выращивал коноплю, передает polisia.kz.

Для этого он оборудовал в жилом доме фитолабораторию, оснащенную оросительными системами и лампами теплоснабжения. Всего изъято 68 кустов наркорастения.

Проводится досудебное расследование по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, уточнили в полиции.