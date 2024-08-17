Руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела по ЗКО Куанышбек Мухангалиев сообщил, что всего в области 24 музея и более 200 тысяч экспонатов. На данный момент готова проектно-сметная документация на капитальный ремонт музея М.Шолохова, она проходит государственную экспертизу. Кроме того, двухэтажное здание историко-краеведческого музея Жанибекского района передали на баланс области. В 2025 году в музее запланировано реорганизовать новую экспозицию к 150-летию мыслителя Гумара Караша. На это из областного бюджета выделено 20 миллионов тенге.

— В текущем году из республиканского бюджета выделены 136 млн тенге и ведутся научно-реставрационные работы двух памятников в составе Хан ордасы - Ханский дворец и здание казны. В 2026 году 225 лет исполняется Бокейскому ханству и 185 лет школе Жангир хана. Для этого до 2025 года поручено отреставрировать 10 объектов этого музея-заповедника. Эту работу мы проводим совместно с министерством культуры и информации и министерством финансов Республики Казахстан. Также в области археологии в настоящее время ведутся раскопки на кургане Муратсай в курганном комплексе Кырык-Оба, а также археологические исследования в Акжаикском и Жангалинском районах, — сообщил Куанышбек Мухангалиев.

Руководитель ведомства добавил, что 20 июля заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова в ходе рабочей поездки в Акжайыкский район ознакомилась с ходом работы музея-заповедника Хан-Орда в Бокейординском районе и дала положительную оценку текущей работе.