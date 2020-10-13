Иллюстративное фото из архива "МГ" 12 октября в антикоррупционной службе по ЗКО прошло рабочее совещание по вопросу строительства дорог. Как рассказал первый заместитель руководителя антикоррупционной службы РК по ЗКО Нурдаулет Самет, при строительстве и ремонте дорог выявлено 37 нарушений. – На сегодняшний день осуществлен 41 выезд, из которых 28 по Уральску, четыре - по областным дорогам, девять - по районам. При строительстве и ремонте дорог выявлено 37 нарушений, из которых 19 устранены, 18 дефектов до сих пор не устранены. Ремонтные работы по улице Дулатова от улицы Айткулова до улицы Жакупова в поселке Зачаганск проводило ТОО "ДСК Приоритет". Основное замечание - водоотводы, устроенные на локальных участках с левой стороны от тротуаров, дефект до сих пор не устранен, - отметил Нурдаулет Самет. При капитальном ремонте по улице Оракбаева от улицы Производственной до улицы Матросова выявлено шелушение поверхности дорожного полотна, а тротуар уложен крупнозернистой асфальтобетонной смесью, вместо требуемого мелкозернистого. Это не соответствует требованиям ГОСТа и СНиПа. Аналогичные нарушения выявлены при ремонте улицы Жанибекская от улицы Гагарина. Нарушения также были выявлены при среднем ремонте по улице Мендешова от улицы Иманова до улицы Гагарина, а также при реконструкции автомобильной дороги по улице Чингирлауская от улицы Мендешова до улицы Лесозащитная. – В ходе комиссионного осмотра установлено, что подготовка основания и устройства пешеходного тротуара не произведена. Во время реконструкции дороги по улице Жумалиева от улицы Жакупова до улицы Бокейханова в поселке Зачаганск были выявлены дефекты, которые по сей день не устранены. Выявленные нарушения должны быть устранены до конца года, так как глава региона уделяет особое внимание качеству дорог в регионе, - отметил Нурдаулет Самет. Заместитель руководителя отдела ЖКХ города Уральск Аслан Даубаев отметил, что в курсе выявленных нарушений. – Мы регулярно встречаемся с представителями подрядных организаций. При ремонте улицы Оракбаева имеются признаки шелушения, мы выезжаем, наблюдаем, у них не одно замечание. Однако строительно-монтажные работы еще не завершены, у подрядчика есть еще месяц, он обещает устранить дефекты. По улице Жанибекской тоже есть замечания, которые еще не устранены. Толщина асфальта по улице Мендешова соответствует требованиям, замечания есть по укреплению обочин. По Чингирлауской замечания были выявлены в прошлом месяце, лаборатория отобрала пробы, - отметил Аслан Даубаев. Таким образом, в городском отделе ЖКХ заверили, что примут все соответствующие меря для устранения выявленных дефектов. Однако имеются определенные трудности - это отсутствие битума и щебня, что затягивает процесс строительства. Заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов заявил, что нарушения легче не допускать, а не устранять. Для этого заказчики должны уделять особое внимание техническому надзору. – В этом году большое внимание уделяется вопросам качества строительства дорог в городе и в области. Каждый вечер вторника аким области лично проводит совещания, начальник управления автомобильных дорог докладывает по каждой улице отдельно. На самом деле контроль производится со всех сторон, но в то же время выявляются нарушения. Представители технадзора должны постоянно присутствовать на объекте. У нас некоторые компании выиграли много конкурсов, людей не хватает, бегают по всем объектам, иногда и вовсе не появляются. В этом виноват заказчик. Я всегда говорю, что вы в письменной форме уведомлять ГАСК, что на объекте отсутствуют представители технадзора. ГАСК примет меры в виде штрафа, а далее лишение аккредитации. Но вы этого не делаете, не надо никого жалеть, надо говорить. Только тогда у нас будут дороги строиться качественно и без замечаний, - отметил Тимуржан Шакимов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.