В целях ремонта оросительных систем в 2019 году из областного бюджета было выделено 63,2 млн. тенге. Эти средства были направлены на капитальный ремонт лиманов «Тортбулак, Карасу». - Кроме того, в продолжение этих работ за счет средств районного бюджета разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт Лиман №42. Стоимость проекта - 16,6 млн тенге. Также разработана проектно-сметная документация на реконструкцию дамбы "Кызылжар». Проект проходит государственную экспертизу. Предварительная стоимость его - 360 млн тенге, - рассказал Аким района Наурызбай Карагойшин. В текущем году в целях обеспечения населения питьевой водой из районного бюджета выделено 6 млн тенге. В ближайшие годы планируется проведение работ по механической очистке каналов на территории района. На проведение данных работ за счет областного бюджета выделено 96 млн тенге. - Основу оросительной системы Жангалинского района составляют реки Кушум, большой и малый Озени, и объемы в них вод непосредственно зависят от водного фонда водоемов, расположенных на территории Российской Федерации. За последние 3 года в районе наблюдается дефицит воды из-за низких объемов воды данных рек, - заявил аким района.