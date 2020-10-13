7z6JvIPPhVo На них толпа людей стоит у стойки, за которой находится медработник, и берет мазки из зева и носа у очередного пациента. - Она этими перчатками держала ручку, паспорта, соприкасалась с людьми, теперь этими же руками в рот. Почему вы не меняете перчатки, я не буду вас допускать к себе, - возмущается одна из женщин. - Вы специально делаете, вам статистика нужна? – кричит другая. - Вы хотите, чтобы она каждый раз руки мыла? Давайте, сделаем так, вы будете стоять до утра, - объясняет собравшимся мужчина в белом халате и маске. Как выяснилось, видео было снято 7 октября, когда в Актобе прилетел очередной самолет из Турции. 59 пассажиров из 146, у которых не было справок ПЦР об отсутствии коронавируса, доставили в карантинный центра общежития медуниверситета. Там и разгорелся скандал. - В Актюбинской области 6 октября по постановлению главного санитарного врача было развернуто 3 карантинных стационара – в Актобе, на автопереходах Жайсан и Алимбет в Мартукском и Каргалинском районах, - рассказал замруководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бекболат Избасаров. - В городе карантинный стационар на 300 коек открыли в общежитии медуниверситета. 7 октября туда госпитализировали 59 пассажиров чартерного рейса из Турции. При оформлении документации образовалось скопление людей. После опубликования видео в карантинном центре провели проверку. Там были нарушения в части техники забора материала для ПЦР, медработник не соблюдала санэпидрежим, у нее не было защитной одежды. Собравшиеся не соблюдали социальную дистанцию. Ответственному старшему врачу объявили предупреждение, дали рекомендации. Всего с 6 октября обследовали 495 человека, прибывших из-за границы, из них у двоих анализы на коронавирус показали положительный результат. Один житель Туркестанской области, второй житель Актобе. Оба зараженных приехали из РФ. Один находится в Мартуксой ЦРБ, другой на домашнем карантине, сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.