Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в стране подтверждено 108 901 случай заболевания COVID-19, из них в ЗКО - 6 890, 12 октября зарегистрировано пятеро заболевших. По данным на 13 октября, лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 927 человек, среди которых 77 детей. В стационарах находится –2 103 пациента, на амбулаторном уровне – 824. 85 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 – крайней степени тяжести, 13 - на аппаратах ИВЛ. - Также 13 октября было зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 10 человек, - сообщается в Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.