Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявили жителя Атырау, который в домашних условиях оборудовал целую лабораторию по разведению голландской марихуаны. – У себя в спальне 50-летний мужчина соорудил мини-теплицу с вентиляцией, а также соблюдением температурного и светового режимов. На момент обыска у него обнаружили четыре горшка с кустиками этого наркосодержащего растения. По словам задержанного, все это он якобы выращивал для себя, а не на продажу, - рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев. По информации пресс-службы департамента полиции, впоследствии врачи-наркологи действительно обнаружили у него в крови следы наркотика. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». – Санкция данной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком на два года.Где доморощенный «агроном» раздобыл семена растения и успел ли наладить преступный бизнес – предстоит выяснить следствию, - добавили в полиции.