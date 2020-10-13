В районе работает модульный убойный пункт сельскохозяйственного кооператива «Чингирлау-Агро». - В районе планомерно проводится и селекционно-племенная работа. В частности, уже в этом году количество хозяйств, занимающихся разведением племенного скота, таких как ангус и казахская белоголовая увеличилось до 11. Там насчитывается 1863 голов. На данный момент Государством выделено фермерам субсидии в размере 125,3 млн 358 тенге,- рассказала аким Шынгырлауского района Алия Муханбетжанова. Большинство техники агроформирований района требует обновления. С этой целью в этом году сельхозформированиями района через «Казагрофинанс» в лизинг приобретены 48 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 258 млн. тенге, за счёт собственных средств в размере 680 млн. тенге закуплены 22 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме того, району было заготовлено на зиму 80 259 тонн корма, что составило 100%. Также сено было отправлено по низким ценам в другие районы области. Так как видимо году в южных районах региона отмечается низкая урожайность травы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.