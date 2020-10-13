Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 12 октября в Актобе на пересечении улицы Братьев Жубановых и улицы Сатпаева на регулируемом пешеходном переходе произошло ДТП. - Водитель авто марки ВАЗ 21703? двигаясь по улице Братьев Жубановых со стороны улицы Макаренко на пересечении улицы Сатпаева при повороте налево по разрешающему сигналу светофора не уступил дорогу автомашине Volkswagen Golf, который двигался со встречного направления прямо по улице Братьев Жубановых в сторону улицы Макаренко. В результате столкновения от удара автомобиль Volkswagen Golf изменив направление движения допустил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре перед пешеходным переходом, после чего продолжив движение наехал на опору линии электропередач, - рассказали подробности ДТП в ведомстве. Стоит отметить, в результате ДТП три пешехода с различными телесными повреждениями были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Актобе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.