- Осенние каникулы для школьников составляют 10 дней и продлятся с 5 по 14 ноября включительно, - говорится в сообщении. В прошлые годы осенние каникулы обычно длились календарную неделю и начинались раньше - в конце октября. Таким образом, первая учебная четверть для школьников была продлена на одну неделю, а вторая четверть сократится на несколько дней за счет переноса и продления каникул. В пресс-службе МОН сообщили, что согласно Государственному общеобязательному стандарту образования, в Казахстане каникулы в учебном году длятся не менее 30 дней. В учебном году 2020-2021 года каникулы также составят не менее 30 дней, но будут разбиты по четвертям в зависимости от решения министерства.