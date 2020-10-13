Двое детей заразились от отца, один - от дедушки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Два ученика дежурных классов заболели COVID-19 в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по ЗКО, первый случай заболевания COVID-19 среди учеников дежурных классов был зарегистрирован в конце сентября. Тогда коронавирусной инфекцией заразились двое детей из одной семьи. Источником инфекции стал отец детей. Второй случай был зафиксирован в начале октября. Учащийся дежурного класса городской школы заразился коронавирусом от своего дедушки. – Во всех случаях в школах были проведены противоэпидемические мероприятия. Все одноклассники и педагоги сдали ПЦР-тесты, результаты у всех отрицательные, - сообщили в пресс-службе ДККБТУ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  