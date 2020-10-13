Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Атырауской области, в Атырау с 6 по 9 октября из-за рубежа прилетело 5 авиарейсов. Общее количество прибывших пассажиров из Стамбула, Анталии и Амстердама составило 493 человек. Из них 67 пассажиров были госпитализированы в карантинные стационары, из-за отсутствия результатов ПЦР-теста на COVID-19. У всех пассажиров была взята проба на коронавирусную инфекцию, результаты исследования были отрицательными, в связи с этим все пассажиры были отправлены по домам. Кроме того, 114 мобильных групп, созданных в городах и районах, проводят мониторинг по соблюдению карантинных требований и усиливают ежедневные рейдовые мероприятия. Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача РК с 5 июля по 9 октября мобильными группами проведено 1600 рейдовых проверок. В результате составлено 653 материала по субъектам малого и среднего предпринимательства, а также по физических лицам возбуждено 463 административных дела. Наложено штрафов на общую сумму 66 млн 794 тысячи тенге. В Атырауской области также функционирует комиссия по выдаче разрешений на объекты предпринимательства после смягчения карантинного режима. По области, через портал "InfoKazakhstan" поступило 9783 обращений, из них 8899 обращений носят уведомительный характер, 883 обращений проходят проверку, удовлетворено 130 обращений. На сегодняшний день 9028 объектов возобновили свою работу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.