В Департаменте экономических расследований сообщили, что Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК взята под особый контроль работа территориальных департаментов экономических расследований по противодействию «финансовым пирамидам». Департаментом экономических расследований по ЗКО зарегистрировано несколько уголовных дел по факту создания «финансовой пирамиды» по ст. 217 УК РК. - В настоящее время Департаментом экономических расследований по ЗКО завершено досудебное расследование по ст.217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой" в отношении гражданки, которая организовала финансовые пирамиды «Лидер» и «Алтын Тумар». Злоумышленница, обещая быстрое обогащение, с осуществлением последующих выплат денег в двойном размере, и обманным путем привлекла денежные средства доверчивых граждан в сумме 68,5 миллиона тенге. Более 2 тысяч человек вовлечены в эту «финансовую пирамиду», - сообщили в ДЭР ЗКО.