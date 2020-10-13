Фото предоставлено ОП п.Зачаганск Как рассказал начальник отдела полиции поселка Зачаганск Тимур Айтуганов, кража денег произошла днем 12 октября в доме на улице Тумарханым, в поселке Зачаганск. - Неизвестный мужчина путем взлома двери проник во времянку, перевернул все вещи в доме и похитил свыше 4 миллионов тенге и сотовый телефон. Вызов к нам поступил от 55-летней женщины. По приезду сотрудников информация подтвердилась, - пояснил начальник отдела полиции поселка Зачаганск. Позже выяснилось, что потерпевшая шесть лет откладывала деньги, чтобы купить новый дом. - Женщина живет со своим мужем, однако с соседями не общается, подозреваемых по этому факту не было, рядом не было ни магазинов, ни камер видеонаблюдения, - пояснил Тимур Айтуганов. - Однако по горячим следам нам удалось задержать 24-летнего мужчину, который успел продать украденный телефон за 1000 тенге. Также он успел купить себе новый смартфон и потратить небольшую сумму на развлечения. Остальные деньги были изъяты полицейскими. Мужчину задержали в течение первых суток после регистрации преступления. После задержания, подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания управления полиции города Уральск. - Теперь ему грозит тюремный срок, согласно статье 188 ч.3 УК РК "Кража", - отметил Тимур Айтуганов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.