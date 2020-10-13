Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, водитель авто марки Ford Focus отвлекся на сотовый телефон, не справился с рулевым управлением и врезался в электрический столб, установленный на Геологопоисковой улице, возле дома 7/4. - В отношении 27-летнего водителя составлены протоколы по статье 591 КоАП РК "Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией" и по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». Материалы дела переданы в суд, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, всего с начала этого года в Атырау сотрудниками патрульной полиции, было выявлено более 3 тысяч водителей, использовавших мобильные телефоны во время вождения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.