Иллюстративное фото из архива "МГ" После поражения в первом матче второго круга чемпионата Казахстана по футболу среди команд Первой лиги руководство ФК «Акжайык» заявило об оставке главного тренера Артура Авакянца. - Клуб выражает Артуру Сергеевичу признательность и благодарность за проделанную работу и желает дальнейших успехов. Артур Авакянц проработал главным тренером ФК «Акжайык» в сезоне 2019 года, когда команда заняла третье место в чемпионате РК. Временно исполняющим обязанности главного тренера будет Алексей Тугушев, - сообщается на официальной странице ФК "Акжайык" в Instagram. Отметим, что возможной причиной отставки стал неудовлетворительный результат в матче чемпионата РК 13 октября. В первой игре второго круга ФК "Акжайык" уступил клубу со счетом 2:4 клубу СДЮСШОР №8 из Нур-Султана. Матч проходил в Шымкенте. Голы за уральцев в свой актив записали Хромцов и Столбовой. После этого поражения уральские футболисты скатились на пятое место в своей конференции. Отметим, что путевку в Премьер-лигу получит клуб, завоевавший первое место. На нем сейчас находится ФК «Атырау». В другой конференции лидирует ФК «Актобе». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.