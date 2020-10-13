Участие в совещании приняли руководители погранслужбы ЗКО, департамента госдоходов по ЗКО, ДККБТУ ЗКО, акимата района Байтерек, областных управлений здравоохранения, энергетики и ЖКХ, а также ЗКОФ АО «НК Казавтожол». Стоит отметить, что ранее этот пост посетила мониторинговая группа, члены которой внесли ряд предложений для улучшения работы. В их числе повышение качества мобильной связи, постоянная подача электричества, а главное - повышение скорости обслуживания сотрудниками ДГД ЗКО. В ходе встречи были подняты и другие текущие проблемы контролирующих органов, которые требуют оперативного решения, в том числе, отсутствие туалетов, готовность обслуживания людей в зимний период в условиях второй волны пандемии и прочее. Аким области также отметил необходимость перехода работы сотрудников ДГД по ЗКО на электронный формат, когда желающие пересечь границу заранее высылают документы на проверку, чтобы не сканировать их на месте. Для бесперебойной подачи электроэнергии акимом области поручено протянуть линию с подстанции с. Погодаево. В ходе беседы с сотрудниками подстанции в с. Погодаево выяснилось, что ЗапКазРЭК не укомплектован штатом электриков в сёлах районов. Аким области поручил сотрудникам данной компании поднять вопрос перед своим руководством. Также аким области поручил акиму района Байтерек разработать план по созданию вдоль дороги объектов, интересных для туристов. По словам главы региона, нужно использовать потенциал большой дороги. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.