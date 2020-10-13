По данным службы спасения, 14 октября в области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют в Уральске облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут 20 градусов тепла, ночью +4. Ясная погода без осадков ожидается в Атырау, днем +22, ночью +8. В Актобе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем ожидается повышение температуры до 21 градуса выше нуля, ночью +4. В Актау ожидается ясная погода без осадков, днем +22, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.