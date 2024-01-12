Заместитель директора по экономическим вопросам региональной палаты предпринимателей Эльмира Утешева предупредила бизнесменов о том, что срок моратория закончился, и теперь нужно наладить все отчеты и привести в порядок документы.

На фото Эльмира Утешева. Фото Оксаны Катковой.

— Если будут какие-то нарушения в процессе бухгалтерского учета, в процессе предпринимательской деятельности, то может быть назначена проверка не только органами госдоходов, но и уполномоченными органами РК: промышленной безопасностью, пищевой безопасностью, противопожарной и другими органами, — сказала Эльмира Утешева.

В процессе семинара госорганы успокоили, что проверки сейчас проводиться не будут. Под проверку будут попадать только те, кто нарушает, кого выявляет система управления рисками.

— Плановые проверки теперь называются периодические налоговые проверки на основе оценки степени риска и внеплановые проверки. Последние подразделяются на несколько видов: по запросам правоохранительных органов, в рамках уголовно-процессуального Кодекса, по заявлению налогоплательщика, по жалобе налогоплательщика и за неисполнение уведомления федерального контроля. Во время моратория в прошлом году было до 70 крупных проверок. 16 проверок было только по рискам, на ликвидацию было 37 проверок. На этот год на первое полугодие запланированы проверки на 14 предприятий, у которых высокие риски. А также проводить разъяснения на кого будут жалобы, заявления на ликвидацию, кто не оплачивает налоги. У нас все данные есть, информационные системы интегрированы, проводятся взаимоотчетности, взаиморасчеты, электронные счета фактуры выписываются – по результатам мы видим, кто укладывается в свои доходы, оплачивает налоги, — объяснил заместитель руководителя департамента госдохов по ЗКО Бауржан Кайдаров.

На фото Бауржан Кайдаров. Фото Окасаны Катковой.

Также руководитель дал разъяснения по мобильным переводам. По его словам, проверка мобильных переводов направлена на выявление незаконной предпринимательской деятельности. Критерии проверки включают лиц, получивших переводы от 100 и более разных отправителей ежемесячно в течение трех месяцев подряд

На двух этапах всеобщего декларирования отчеты о доходах представили около 115 тысяч государственных служащих, работников полугосударственных структур и их супругов. Несвоевременно отчеты предоставили 2 500 человек, из которых двое были оштрафованы. Остальные, представившие декларации впервые, получили предупреждение. Тем, кто не предоставил свои декларации, напомнили о возможной административной ответственности.