— Мы должны понимать, что нам необходимо изменить, правильно ли мы поступаем потому, что несколько раз уже закон в отношении семейно- бытовых насильников ужесточался. Сейчас полиция не ждет заявлений от жертв, а сама выявляет, составляет материал и направляет в суд. Мы видим, что этого пока недостаточно. Пока нет снижения семейно-бытового насилия ни в отношении женщин, ни в отношении детей. Поэтому нужно еще раз пересмотреть вот эти механизмы, посмотреть, в чем же все-таки причина, и бороться именно с причиной, которая и ведет к семейному насилию, — говорит мажилисмен.

— Сейчас есть запрещающая норма в законе, совершившего семейно-бытовое нарушение можно отселить только тогда, когда ему есть где жить. Предлагается эту норму немного пересмотреть, убрать это условие, и отселить агрессора в любом случае: есть у него жилье, или нет, — поясняет мажилисмен.

— Если абьюзер не исправляется, меры, которые приняли по отношению к нему, не дают своего результата, то суд сможет назначить ему принудительное посещение психолога, для снижения агрессивности, — добавила Имашева. — Эти и другие поправки будут рассматривать в мажилисе. А сейчас мы хотим обсудить со специалистами правильно ли всё это, будет ли это работать на их взгляд. С самими женщинами поговорить, что вообще они хотят. Хотят ли ужесточения наказания, или просто хотят, чтобы им помогли наладить семейную жизнь.

Она перечислила причины, по которым люди совершают семейное насилие: социальная неустроенность, финансовая, психологическая, и чаще всего – злоупотребление спиртными напитками.