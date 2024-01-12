Об исчезновении 14-летней Карины Дорохиной стало известно в конце декабря 2023 года, когда близкая родственница забила тревогу, из-за полугодового отсутсвия ребенка дома и на занятиях, передаёт Orda.Kz.

Позже, восьмого января тело девочки обнаружили в 40 километрах от Талдыкоргана в горах Текели, согласно экспертизе её задушили. Кроме того, школьница подвергалась сексуальному насилию, а незадолго до смерти её голову обрили.

По подозрению в убийстве Карины задержали ее мать. Отчим девочки написал обращение к президенту, требуя освободить его невиновную жену, которую якобы избивают в СИЗО.

В ходе допроса женщина призналась в том, что вечером шестого ноября она задушила своего ребенка после ссоры. Что бы скрыть следы преступления супруги, поместили тело дочери в машину а затем похоронили его в горах.



Похороны Карины состоялись сегодня, 12 января. Бабушка погибшей подала заявление в полицию, требуя изъять оставшихся детей из семьи. Она предполагает, что и они могли быть подвергнуты насилию.