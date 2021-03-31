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«Не всплывет – так застрянет». Что можно смывать в унитаз, а что нельзя?

https://mgorod.kz/projects/nitem/ne-vsplyvet-tak-zastryanet-chto-mozhno-smyvat-v-unitaz-a-chto-nelzya/
Marat
«Не всплывет – так застрянет». Что можно смывать в унитаз, а что нельзя?
https://mgorod.kz/projects/nitem/ne-vsplyvet-tak-zastryanet-chto-mozhno-smyvat-v-unitaz-a-chto-nelzya/

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