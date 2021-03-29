Не ходить к ветеранам на майские праздники призвал аким ЗКО

Такую просьбу глава региона выразил в связи с тем, что пожилые люди наиболее подвержены заболеванию COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время заседания оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции аким области Гали Искалиев призвал жителей ЗКО не поздравлять пожилых людей и ветеранов с праздниками. – От вашей ответственности зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких. У нас есть ветераны войны и труда и мне поступает информация, что они тоже заболевают. Они соблюдают все меры безопасности, сидят дома и никуда не ход