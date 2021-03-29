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Социум

Не ходить к ветеранам на майские праздники призвал аким ЗКО

Такую просьбу глава региона выразил в связи с тем, что пожилые люди наиболее подвержены заболеванию COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время заседания оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции аким области Гали Искалиев призвал жителей ЗКО не поздравлять пожилых людей и ветеранов с праздниками. – От вашей ответственности зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких. У нас есть ветераны войны и труда и мне поступает информация, что они тоже заболевают. Они соблюдают все меры безопасности, сидят дома и никуда не ход
Арайлым Усербаева
Не ходить к ветеранам на майские праздники призвал аким ЗКО
Такую просьбу глава региона выразил в связи с тем, что пожилые люди наиболее подвержены заболеванию COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Не поздравлять ветеранов с майскими праздниками призвал аким ЗКО
Не поздравлять ветеранов с майскими праздниками призвал аким ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время заседания оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции аким области Гали Искалиев призвал жителей ЗКО не поздравлять пожилых людей и ветеранов с праздниками. – От вашей ответственности зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких. У нас есть ветераны войны и труда и мне поступает информация, что они тоже заболевают. Они соблюдают все меры безопасности, сидят дома и никуда не ходят. Буквально сегодня я общался с одним ветераном, который заболел. Он сказал, что сидел дома, но многие приходили к нему на корису айт и Наурыз. Они вынуждены были принимать гостей. Поэтому я еще раз хочу попросить наших граждан прекратить поздравлять наших ветеранов труда и войны приходя к ним домой. Хотите поздравить, позвоните по телефону. Если хотите передать какие-то подарки, сделайте это через волонтеров. Но сами не ходите. Когда мы приходим к таким людям, мы оказываем им медвежью услугу, то есть сами того не зная, подвергаем их жизнь большой опасности. Некоторые, конечно, от чистого сердца поздравляют, некоторые - ради пиара. Но в любом случае, я поручаю прекратить хождение в дома взрослых людей. Тем более впереди майские праздники, поздравление необходимо перенести в другой формат. Не подвергайте риску наших пожилых людей, - заключил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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