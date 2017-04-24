Иллюстративное фото с сайта vlast.kz 23 апреля в одном из пабликов сети Instagram появилось сообщение от сотрудников ТОО «Восток Нефть и Сервисное Обслуживание». Компания является подрядной организацией гиганта АО «СНПС-Актобемунайгаз». Подписей письмо не имеет. Видимо, опасаясь увольнения, нефтяники анонимно обращаются к акиму. К кому именно, к Ильясу ИСПАНОВУ или Бердыбеку САПАРБАЕВУ – не ясно. - Мы работники китайской буровой компании ТОО «Восток Нефть и СО. Обращаемся к акиму, – пишут нефтяники. - Мы бурим нефтяные скважины. Работа - из тяжёлых. Наши коллеги в Мангистауской области и в других областях Западного Казахстана получают в 3-4 раза больше, с такой же работой, с таким же разрядом. У нас же помощник бурильщика 4-го разряда получает около 100 000 тенге. С каждым месяцем уменьшается. Так объясните нам, пожалуйста, в чем разница между нами и буровиками в других областях? Работа тяжелая, вредная и опасная! Есть ли контроль над этими китайскими компаниями? Может ли аким разобраться? Комментарии под постом от актюбинцев не заставили себя ждать. Кто-то сравнил бурильщиков с учителями и врачами, чьи зарплаты тоже приравниваются к 100 тысячам тенге. Кто-то советует «собрать все корешки и обратиться в письменном порядке к акиму и в прокуратуру». Другие считают, что в данной ситуации виноваты не китайцы, а казахстанские работники, которые сами позволяют себя унижать. К слову, это не первая история, в которой фигурирует компания «Восток Нефть и Сервисное Обслуживание». Несколько лет назад уже разгорался скандал на национальной и финансовой почве. По словам сотрудников компании, представители китайской стороны «вбивали клин» между казахстанскими рабочими. Их облагали штрафами по якобы надуманным причинам, объявляли строгие выговоры и вмешивались в работу профсоюза.