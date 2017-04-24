По словамв этом году тендер на борьбу с гнусом выиграла частная медицинская организация «Дезинфекция». - Они уже приступили к обработке территорий личинок комара. На сегодняшний день в Уральске обработано свыше 200 гектаров земель в районе городского парка культуры и отдыха, «Коминтерна», «Парк Отеля» и так далее. Работа ведется ежедневно, - рассказал Галым УРЫНГАЛИЕВ. После того, как комар «встанет» на крыло, будет обработано еще порядка 600 гектаров. - В «Дезинфекции» есть томолог - специалист, который следит за погодными условиями, если будут разливы рек, или другие условия для развития личинок комара, то снова местность будет обрабатываться, - отметил руководитель управления. Стоит отметить, что обработка земель от гнуса в Уральске и области проводится только наземным способом. Как отметили в ЖКХ, средства выделяются лишь на наземную обработку, которая считается более эффективной в борьбе с личинкой комара. Напомним, в этом году на борьбу с гнусом в Уральске выделено 49 млн тенге.Личинки комара Фото предоставлено управлением энергетики и ЖКХ по ЗКО