Саманный дом, который был построен в прошлом году, оказался непригодным для проживания. Бердыбек САПАРБАЕВ интересовался у хозяев, не хотят ли они поехать в аул, где им создадут все условия. - В Каргалинском районе есть фермер Амангос ТЛЕУОВ. Он может предоставить и жилье, и работу. Были бы желающие, - сказал аким. Но жители Орлеу ответили, что они привыкли к городской жизни, и хотят, чтобы их дети получали знания в областном центре. В свою очередь Сапарбаев поручил градоначальнику Ильясу ИСПАНОВУ предоставить землю пострадавшим семьям, а их в поселке Орлеу три. - Мы вам дадим землю. И стройматериалами постараемся помочь. У казахов есть слово "асар", это когда все родственники, друзья, близкие помогают возвести дом. За лето, я думаю, вы успеете поднять дом. А на ваши разрушенные дома даже нет документов, - сказал Сапарбаев жителям Орлеу.