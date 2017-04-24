По словам соседей, ежедневно мужчина роется в мусорных баках и заносит пакеты в дом, где они гниют месяцами. От залежей бытовых отходов в квартирах завелись тараканы, летают зеленые мухи, стоит отвратительный запах.- Больше всего мы переживаем за то, что будет с нами летом, когда это все начнет гнить и вонять еще больше. Как он там сейчас живет, мы просто не представляем. У него нет ни света, ни воды - ничего нет, он ходит грязный, вшивый. Когда его в забирали на 7 суток полицейские, к нему даже бомжи побрезговали заходить, - рассказывают жильцы.Вот уже на протяжении двух лет местные жители сообща пишут заявления на 45-летнего Жапара ДЖЕТПИСОВА в прокуратуру, полицию и в санитарные службы города. После жалоб мужчину забирают на 7-14 суток, но после выхода из-под ареста сосед снова принимается за старое.- Он живет один, с головой у него что-то не в порядке. Мы с соседями водили его в психиатрический диспансер, однако там его отказались принимать, сказали, что здоров. Ему сейчас просто необходима медицинская помощь, помощь социальных работников, ему никто не помогает, соседи иногда подкармливают. Целыми днями он роется в мусорках и подбирает с земли окурки, - рассказывает соседка Елена ДМИТРИЕВА.Унитаз в квартире мужчины забит, из всех благ цивилизации остался только газ. Именно его использование и вызывает у соседей страх, ведь курит мужчина прямо в квартире, да и мусор, заполонивший квартиру, легко может воспламениться.По словам соседей, у Жапара ДЖЕТПИСОВА, проживающего в микрорайоне "Авангард", есть три сестры, братья, бывшая жена и трое детей. Однако, никто не желает заботиться о нем.Как сообщили городском отделе занятости и социальных программ, Жапар ДЖЕТПИСОВ не имеет статус инвалида. Специалисты горсобеза пообещали определить социальный статус и наличие источников дохода мужчины, после чего станет ясно, какие социальные выплаты ему положены.