Парень, пытавшийся совершить самоубийство, является подозреваемым по делу об изнасиловании, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". suicid Как рассказал заместитель начальника ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН, 24-летний подозреваемый в своих показаниях сообщил, что спрыгнул с моста 13 апреля, так как хотел покончить жизнь самоубийством. - Такое решение он принял из-за того, что ранее, 12 апреля, он совершил преступление, а именно изнасилование, - пояснил Берик АЙМУРЗИН. Молодой человек был ранее судим по статье 191 УК РК "Грабеж". В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК "Изнасилование". - Расследование ведет следственный отдел Абайского ОП, по угловому делу имеет процессуальный статус подозреваемого, - пояснили в ДВД ЗКО. На сегодняшний день к подозреваемому применена мера пресечения - подписка о невыезде. Напомним, ЧП произошло около двух часов ночи 13 апреля. 24-летний парень сбросился в реку Урал с моста на глазах у своих родственников. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"