Как сообщили в МПС ДВД ЗКО, в ходе проведения профилактического мероприятия «Квадрат» 20 апреля примерно в 03.05 часов участковые инспекторы полиции МПС ОВД Теректинского района в поселке Подстепное, по улице Советская вдоль дома заметили подозрительную автомашину «Ауди-80». - Как только водитель автомашины заметил приближающихся сотрудников полиции, попытался скрыться. Он резко тронулся с места, на большой скорости выехал на грейдер и направился в сторону города Уральска. Машину остановили, в ней находились водитель и двое пассажиров, которые при проверке стали вести себя подозрительно. При осмотре автомашины в багажнике были обнаружены 2 больших аккумулятора марки «Барс», - сообщили в ДВД ЗКО. При опросе водитель автомашины не смог объяснить, откуда они взяли аккумуляторы, находившиеся в багажнике. Все трое были задержаны и доставлены в ОВД, где и признались в краже. Как оказалось, участковые разоблачили преступную группировку, которая длительное время занималась кражами аккумуляторов с автомашин не только на территории Теректинского района, но и в городе Уральске. - На сегодняшний день доказана причастность этой группы в совершении 42 преступлений. Группа состоит из трех молодых людей в возрасте 20-25 лет, все они жители ЗКО, в настоящее время в отношений двоих избрана мера пресечения в виде ареста, а третий отпущен под залог, - рассказывают в МПС ДВД ЗКО.