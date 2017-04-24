В ночь на понедельник, 24 апреля, рисунок колоритной женщины появился на стене одного из домов актюбинского микрорайона «Юнис-Сити». «Прозрачное» контурное изображение, судя по комментариям в социальных сетях, актюбинцам пришлось по душе. - Это наброски граффити рисунков, которые должны украсить стены многоквартирных домов, - объяснили в акимате города Актобе. - Вопросы гостеприимства, развития региона, молодёжной политики и другие темы найдут своё отражение в данных рисунках. Какие дома каких микрорайонов будут украшены граффити, власти пока не уточняют. Но то, что новшество сделает серый город немного красочней – несомненно.