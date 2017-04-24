Тепловики задолжали за голубое топливо 621 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам замруководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Куаныша ШАРАФУТДИНА, 17 апреля АО "КазТрансГаз Аймак" прекратило подачу газа АО "Жайыктеплоэнерго". Причина - огромный долг. - На сегодняшний день АО "Жайыктеплоэнерго" задолжало за газ 621 млн тенге. Между АО "КазТрансГаз Аймак" и АО "Жайыктеплоэнерго" заключен договор, согласно которому ЖТЭ обязался выплатить долг до 1 июля. То есть в течение двух месяцев. Долг потребителей за горячую воду и отопление составляет 705 млн тенге. В течение этого времени коммерческий отдел предприятия будет через суд взымать долги с недобросовестных потребителей, - рассказал Куаныш ШАРАФУТДИН. Отопительный сезон в Уральске завершился 15 апреля. Однако 30 социальных объектов продолжают отапливаться. Тепло и подогрев воды осуществляют с резервных источников. - Поступает информация, что в некоторых районах города нет горячей воды. Но это никак не связано с прекращением подачи газа в "Жайыктеплоэнерго". В этих районах проводятся гидравлические испытания, поэтому периодически воду там отключают, - отметил замруководителя управления. Напомним, два года назад в июне 2015 года на Уральскую ТЭЦ уже приостанавливали подачу газа из-за долга в 800 миллионов тенге.